Basket – Coupe de la Ligue : finale inédite Guédiawaye / Ville de Dakar

La Coupe de la Ligue, édition 2024 propose une finale inédite entre les filles de Guédiawaye Basket Academy (GBA) et celles de l’ASC Ville de Dakar, qui ont battu respectivement la Jeanne d’Arc de Dakar (61-60) le Dakar Université Club (43-34).



Une affiche inédite cette saison entre Guédiawaye Basket Club et l’ASC Ville de Dakar, pour la première fois de l’histoire. Vainqueur des éditions 2022 et 2023, Ville de Dakar est à la recherche d’un troisième titre tandis que Guédiawaye joue sa première finale de cette compétition. GBA tentera d’entrer dans l’histoire de ce tournoi.





Résultats ½ finales





Guédiawaye BA / JA 61-60



DUC / Ville Dakar 34-43