Basket – Maguette Diop remercié de la DTN, Cheikh Sarr limogés

C’est désormais officiel ! "Maguette Diop est limogé et remplacé par Moustapha Gaye à la tête de la Direction technique nationale (DTN). Une donne qui prend en compte la volonté d’insuffler du sang neuf dans les effectifs. L’entraîneur des "Lions" sera confirmé à son poste après validation par le ministre des Sports, Matar Ba", lit-on dans le communiqué,



Toutefois, la réunion du Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), tenue mardi, a également débouché sur une autre décision majeure: le limogeage de Cheikh Sarr. Ce, pour non atteinte des deux objectifs qui lui étaient assignés. A savoir l’Afrobasket féminin 2019, à Dakar, et une qualification au Tournoi pré olympique (TQO).



Son remplacement sera acté après consultation des profils par Moustapha Gaye. Contrairement à Maguette Diop, pris par le poids de l’âge, M. Sarr devrait être recasé ailleurs, renseigne le document.