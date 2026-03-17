Basket – Mondial féminin 2026 : le Mali valide son billet pour Berlin

Les Maliennes ont décroché leur ticket à l’issue d’une large victoire face au Soudan du Sud (97-74) lors du tournoi de qualification disputé à Wuhan, en Chine. Les “Aigles Dames” ont ensuite bénéficié d’un scénario favorable lors de la seconde rencontre décisive de la journée.

Dans l’autre match, la Belgique a largement dominé la République tchèque (93-50), un résultat qui a définitivement scellé la qualification du Mali.

Vice-championnes d’Afrique, les Maliennes deviennent ainsi la 11ᵉ nation qualifiée pour le Mondial 2026 et la deuxième représentante africaine après le Nigeria, champion d’Afrique.

Une performance remarquable pour les “Aigles Dames”, qui auront l’honneur de porter les couleurs du continent africain sur la scène mondiale.

C’est désormais officiel : le Mali s’est qualifié pour la Coupe du monde féminine de basketball 2026, prévue à Berlin, en Allemagne.