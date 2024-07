Basket - N1 Masculin : DUC domine l’AS Douanes et affrontera l’ASC Ville de Dakar en finale

L'AS Douanes, championne en titre, a été éliminée du Final 4 du championnat National 1 Masculin. Ainsi, les gabelous ne pourront plus défendre leur titre. Lors de la « belle » au stadium Marius Ndiaye, le Dakar Université Club (DUC) a remporté une victoire décisive contre l'AS Douanes (66-58). Cette victoire permet au DUC de se qualifier pour la Finale du championnat.



Parfait Adjivon et ses hommes ont réussi une remontée remarquable après avoir perdu le match aller, en gagnant les matchs suivants pour atteindre la finale. Le DUC affrontera l’ASC Ville de Dakar en finale.



Avec cette défaite, l'AS Douanes est éliminée de la compétition et ne pourra pas participer à la Basket Africa League (BAL) la saison prochaine.