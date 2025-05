Basket - N1 Masculin (Final 8) : L'ASCVD et l'AS Douanes foncent vers le dernier carré

L'ASC Ville de Dakar (ASCVD) continue son sans-faute dans ces play-offs du championnat national masculin. Opposée à GBA dimanche, l'équipe municipale s'est imposée sans trembler (75-46) au stadium Marius Ndiaye, signant ainsi sa troisième victoire de rang. Makhtar Gueye, en grande forme, a éclaboussé la rencontre de son talent avec 19 points et 7 rebonds, terminant meilleur marqueur du match.



Dans l'autre affiche de la journée, l'AS Douanes, championne en 2023, a aussi envoyé un message fort à ses concurrents. Les Gabelous ont dominé la Jeanne d'Arc dans le choc tant attendu, s'imposant sur le score de 72 à 49. Ndery Khoule a brillé avec 14 points, contribuant largement à cette démonstration de force.



Avec ces nouvelles victoires, l'ASCVD et l'AS Douanes ne sont plus qu'à un succès des Finals 4, dernière étape avant le sacre national. Les deux formations confirment leur statut de grands favoris dans cette phase décisive.