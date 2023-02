Basket – N1 féminin : DBALOC défie Jaraaf, SLBC / ISEG en attraction, ce samedi

Auteur de deux victoires de suite, DBALOC (2ème, 4 pts +32) peut en cas de succès sur le Jaraaf (7ème, 0 pt), cet après-midi, chiper la première place de la poule A à la JA (1ère, 4 pts +64), exempte pour cette journée.



DBALOC aura en face une équipe du Jaraaf remodelée pour cette nouvelle saison. Les Médinoises, exemptes lors de la 2ème journée et qui comptent un match de moins contre UCAD lors de la première journée, voudront soigner leur entrée en matière face à DBALOC.



Dimanche, Ville de Dakar (3ème, 2 pts +53) peut en cas d’une écrasante victoire sur l’UCAD (6ème, 1 pt -19) et une défaite, ce samedi, de DBALOC face à Jaraaf s’emparer du fauteuil de la poule A.



Dans la poule B, Saint Louis Basket (1er, 4 pts +41), qui est sous la menace du promu Diamaguene (2ème, 4 pts +20), a l’obligation de résultat ce samedi, face à ISEG (6ème, 1 pt -19).



Diamaguene sera aux prises avec Bopp (7ème, 0 pt), exempt lors de la 2ème journée et qui compte 1 match de moins, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Programme de la 3ème journée