Basket - N1 masculin : Le match entre l’AS Douanes et le Duc reporté après des jets d’eau sur le parquet

Le match prévu entre l’AS Douanes et le DUC au stade Marius Ndiaye ce jeudi a été une fois de plus reporté en raison de jets d’eau sur le parquet, ce qui a contraint à repousser le match prévu en seconde heure. Ce report prolonge l'attente pour savoir quelle équipe rejoindra la Ville de Dakar en finale du championnat national masculin entre Douanes et DUC.



Les passionnés de basket pourraient perdre patience face à ce nouveau report, qui maintient le suspense quant à l'équipe qui se qualifiera pour la finale.



L'AS Douanes, tenante du titre, vise à défendre son titre malgré des performances récentes contrastées, tandis que le DUC, dirigé par Parfait Adjivon, espère affronter les Gabelous en finale, souhaitant revivre le succès atteint en 2021.

Selon les informations de Wiwsport, le match est désormais prévu pour ce vendredi 12 juillet.