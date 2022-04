Basket – National 1 Masculin : Ville de Dakar / US Rail et Sibac / UGB, en attraction

Dans la poule A, en match d’ouverture de la 1ère journée de la phase retour du Championnat, Ville de Dakar (2ème, 12 pts) reçoit, cet après-midi, l’US Rail (7ème, 9 pts).



Un duel Bopp / DUC, qui promet entre les deux meilleurs shooter de la phase aller. Selon "Stades", Thierry Sagna de Bopp (meilleur scoreur 127 points, meilleur tireur aux lancers francs 36 et meilleur tireur à 2 points 44 tirs) et Cheikh Bamba Diallo du DUC (meilleur tireur à 3 points 22 tirs).



Dans la poule B, le match de lancement de cette journée inaugurale de la phase retour mettra aux prises SIBAC (4ème, 11 pts) et UGB (3ème, 12 pts).



ASFA / Douane, le duel des frères d’armes, mercredi

Le duel des frères d’armes, Douane (1er, 14 pts) / ASFA (5ème, 11 pts), va clôturer la journée mercredi. Dans ce duel, les Douaniers partent favoris devant les Militaires. A l’aller, l’AS Douane avait dominé l’ASFA (84-49).



Le public aura droit à un alléchant choc des voisins entre US Ouakam (2ème, 13 pts) et Mermoz (7ème, 8 pts). A l’aller, les Ouakamois s’étaient imposés (56-43).