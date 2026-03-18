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Basket – TQ Mondial 2026 : le Sénégal éliminé, Porto Rico décroche le dernier billet



Basket – TQ Mondial 2026 : le Sénégal éliminé, Porto Rico décroche le dernier billet
Le Sénégal ne disputera pas la prochaine FIBA Women’s Basketball World Cup 2026. Le dernier ticket qualificatif pour la phase finale prévue à Berlin a été décroché par Porto Rico, vainqueur de la Nouvelle-Zélande lors de la 5e journée du tournoi de qualification.
 
Avec un bilan de 1 victoire pour 4 défaites, le Sénégal termine sa campagne éliminatoire sans parvenir à arracher sa qualification pour le Mondial.
 
Ainsi, seuls le Nigeria et le Mali représenteront l’Afrique lors de cette Coupe du monde féminine de basket prévue en 2026 dans la capitale allemande.
 
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Moussa Ndongo

Mercredi 18 Mars 2026 - 03:29


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