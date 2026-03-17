Basket – TQO Mondial 2026 : les “Lionnes” s’inclinent face à l’Italie et espèrent un miracle

Avec ce nouveau revers, les Sénégalaises se retrouvent dans une situation très compliquée. Incapables de franchir la barre des 40 points durant la rencontre, les “Lionnes” voient leurs chances de qualification s’amenuiser considérablement. Leur sort dépend désormais des résultats des autres équipes du groupe.

Pour garder un espoir de qualification, le Sénégal devra impérativement compter sur une défaite de Porto Rico face à la Nouvelle-Zélande, lors du dernier match programmé à minuit.

Plus que jamais, les “Lionnes” restent suspendues à un mince espoir pour poursuivre l’aventure vers la Coupe du monde 2026.

Les “Lionnes” du Sénégal se sont lourdement inclinées face à l’Italie (35-85), lors de leur dernier match du tournoi de qualification à la Coupe du monde féminine de basket 2026, disputé à San Juan, à Porto Rico.