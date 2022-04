Basket - Team Sénégal Féminine: un camp d’été prévu avec les jeunes

Team Sénégal féminine reprendra les activités dès cet été. Le Directeur technique national, Moustapha Gaye, a annoncé jeudi, l’organisation d’un camp d’entraînement dédié aux jeunes joueuses expatriées et quelques-unes du championnat national. Une façon pour le Sénégal de mieux se préparer en vue des prochaines échéances, dont l’Afrobasket 2023.



Préparer une équipe compétitive pour 2023

Selon le DTN, le Sénégal ne peut plus se permettre d’accuser du retard quant aux autres pays. Raison pour laquelle, il faut d’ores et déjà se mettre au travail.

« Le Sénégal ne peut plus se permettre d’être laissé en rade, au moment où le Nigéria, le Mali, le Mozambique, les grandes nations sont en train de travailler, dans la jeunesse », a souligné Moustapha Gaye.



Le technicien annonce cependant que la cible du camp, ce sont les jeunes joueuses. « Cette année nous avons décidé de laisser toutes les anciennes au repos, prendre des vacances et nous allons prendre des jeunes qui sont dans la diaspora. Il est temps de continuer le rajeunissement, il faut continuer la détection. Il y a beaucoup de potentiels et nous devons les évaluer pour qu’à l’année prochaine, année de l’Afrobasket, nous puissions savoir réellement ce que nous avons. Savoir qui parmi les anciennes, qui parmi les nouvelles pourraient y être », a-t-il expliqué.



Cependant, le DTN fait savoir que d’autres joueuses pourraient rejoindre l’équipe au fil du temps. « Le chantier est encore ouvert, il nous faut fondamentalement chercher la bonne graine partout. Et nous invitons la fédération à nous aider à avoir ce camp et avoir des matchs de préparation », a indiqué Moustapha Gaye.



En ce qui concerne le nouvel attelage des « Lionnes », rien n’a encore été dévoilé. «Il faudra encore patienter pour connaître le futur coach et son staff », a-t-il dit.