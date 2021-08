Basket-Tournoi de Dakar : les « Lions » domptent le Rwanda

Le Sénégal a battu le Rwanda en match de la 2ème journée du tournoi international de Dakar. Les « Lions » ont dominé le Rwanda (87-60) entrainé par le technicien sénégalais Cheikh Sarr.



Youssou Ndoye auteur d’un grand match contre le Rwanda, a été élu homme du match. Dans cette rencontre, le capitaine de l’équipe nationale a été le meilleur pointeur de l’équipe du Sénégal avec 22 points.



La sélection locale, dirigée par Parfait Adjivon a été battue par la Guinée (85-78, après prolongations). Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (72-72).



Pour leur dernier match de ce tournoi, la sélection locale va défier les hommes de Bonfice Ndong. Un match qui promet.



Chamboulement dans la programmation des rencontres.

En lieu et place des matchs Sénégal / Sélection locale et Rwanda / Guinée comme annoncé hier mercredi, les amateurs ont eu droit à Guinée / Sélection locale et Rwanda / Sénégal. Changement intervenu sans communication.



Programme des matchs jeudi 12 août

15h30 Guinée / Rwanda

18h00 Sénégal / Sélection locale