Basket-ball : un technicien espagnol à la tête de l’équipe nationale féminine du Sénégal

La Fédération sénégalaise de basket (FSBB) a confié l’équipe nationale féminine du Sénégal à un technicien espagnol. Alberto Antuna va succéder à Moustapha Gaye qui s’est retiré après l’Afrobasket Féminin 2023.



C’est le Directeur technique national Raoul Toupane qui a fait l’annonce ce mercredi lors d’une conférence de presse au siège de la FSBB : « Il y avait beaucoup de candidatures étrangères et locales, mais notre choix s’est porté sur le technicien espagnol. Le choix se justifie par sa connaissance du basketball africain et son expérience », a-t-il déclaré.



Alberto Antuna était l’entraîneur de la sélection de l’Ouganda.

Les « Lionnes » joueront un tournoi de qualification olympique en février prochain en Belgique. Le Sénégal partage le groupe avec les Etats-Unis, le Nigeria et la Belgique.