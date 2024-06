Basket : un renfort de taille pour l’équipe nationale

Le basketteur Karim Mané, né au Sénégal et naturalisé Canadien, est autorisé à jouer pour l’équipe nationale du Sénégal après une décision « exceptionnelle de la Fédération internationale de Basket-Ball (FIBA).



L'annonce a été faite dimanche 2 juin 2024 par la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) dans un communiqué. À la suite de pourparlers entre le staff et le joueur, qui avait manifesté son désir de jouer pour le Sénégal, une procédure administrative avait été introduite par la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB) auprès de la Fédération internationale de Basket-Ball (FIBA).



Évoluant au poste 1, Karim Mané avait joué pour l'équipe nationale du Canada contre celle du Sénégal lors des championnats du monde U19 en Grèce en 2019.



Passé par Orlando Magic en NBA en 2020-2021, puis en G-League, Karim Mané a évolué cette saison 2023/2024 en Ligue bulgare avec une moyenne par match de 21,2 points, 7,9 rebonds et 6 passes décisives. C'est donc un renfort possible offensif pour les Lions de basket-ball.