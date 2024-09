²Basketball : Derrick Rose annonce officiellement sa retraite

Coupé par les Grizzlies en début de semaine, Derrick Rose ne repartira pas en campagne en 2024. Il vient d'annoncer sa retraite des parquets NBA.



Elu Rookie de l'Année en 2009 puis All Star les trois saisons suivantes, il remporte le titre suprême de MVP en 2011, devenant au passage le plus jeune MVP de l'Histoire avec 25.0 points, 4.1 rebonds et 7.7 passes. De loin sa campagne la plus aboutie en carrière, puisque les Bulls décrochaient en même temps le meilleur bilan de la ligue.



Puis, les blessures ont rapidement miné son ascension fulgurante. Il doit mettre une croix sur l'entièreté de la saison 2012-2013 pour une déchirure des ligaments croisés. Dès lors, il ne connaît plus de saison régulière complète, ne dépassant jamais les 66 matchs, rapporte le site insidebasket.