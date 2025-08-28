Réseau social
Bassirou Diomaye Faye à Paris : “Le Sénégal veut être un partenaire ouvert et ambitieux”



Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a assuré, ce mercredi 26 août à Paris, les entrepreneurs français de la volonté du Sénégal d’être « un partenaire ouvert et ambitieux ».

Invité spécial de la septième édition de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), le chef de l’État a prononcé un discours présenté comme « fort » par la présidence sénégalaise. « Avec les entreprises françaises, le Sénégal est prêt à jouer et à gagner ensemble le match de l’avenir », a déclaré le Président Faye.

À son arrivée à la REF, le chef de l’État sénégalais a été accueilli par Patrick Martin, président du Mouvement des entreprises de France (Medef), en présence de Baïdy Agne, président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP).

En marge de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye, en séjour en France depuis mardi, a également eu un petit-déjeuner avec son homologue français, Emmanuel Macron.

Ndeye Fatou Touré

Jeudi 28 Août 2025 - 00:15


