Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko au palais : Les coulisses d’une visite historique

Le nouveau Président élu, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ont fait une visite ce jeudi 28 mars 2024 au palais présidentiel. Accueillis avec tous les honneurs, les deux membres du parti Pastef ont pu échanger avec le président de la République sortant, Macky Sall.



D’après le quotidien Enquête, cette rencontre au palais a été orchestrée par l’architecte Pierre Atépa Goudiaby « qui continue de jouer les bons offices entre le duo et Macky Sall. Elle s'est déroulée à la mi-journée du jeudi 28 mars 2024 vers 12 heures », a-t-il renseigné.



Dans un entretien de moins d’une heure, le canard informe que les échanges entre les deux hommes ont couvert des thématiques variées, allant de la politique intérieure à la diplomatie, en passant par les enjeux économiques et sociaux. Le président sortant a donné quelques conseils à Bassirou Diomaye Faye sur la conduite à adopter et a prié pour sa réussite, dit-on.



La cérémonie de prestation de serment, prévue le 2 avril prochain, a été également discuté par le Président Sall et Bassirou Diomaye Faye.



La source renseigne que le nouveau chef de l’Etat et Ousmane Sonko ont été introduits par Pape Mada Ndour, diplomate de carrière et secrétaire national de Pastef chargé de la diaspora.

Ce chancelier a été rappelé à Dakar en raison de ses positions politiques. A l’occasion, ils ont, avec Macky Sall, fait une visite du palais présidentiel.



« Elle marque le début d'une transition vers une gouvernance que l’on attend soucieuse de pluralisme et de participation démocratique. Cette visite au palais présidentiel symbolise le rituel démocratique de passage de témoin entre dirigeants », a décrit le journal dans son édition de ce jour.