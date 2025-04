Bassirou Diomaye Faye reçoit Hu Chunhua pour consolider le partenariat sino-sénégalais

Cette visite officielle s’inscrit dans la dynamique de suivi des engagements pris lors du dernier sommet sino-africain, co-présidé par le Président sénégalais et son homologue chinois, Xi Jinping, en septembre 2024 à Pékin. Elle marque également une nouvelle étape dans la mise en œuvre des nombreux accords bilatéraux conclus entre Dakar et Pékin ces derniers mois.



Au cours de cette rencontre, le haut responsable chinois a réaffirmé l'engagement de la Chine à renforcer ses liens avec le Sénégal, en particulier dans les secteurs identifiés comme prioritaires dans le cadre de l’agenda national de transformation économique et sociale du pays.



Cette visite illustre une volonté commune de consolider un partenariat stratégique, qui repose sur des bases diplomatiques solides et une coopération multiforme allant des infrastructures à l’agriculture, en passant par l’éducation et la technologie.