Bassirou Diomaye Faye : ses deux épouses Marie Khone et Absa Faye

Marie Khone Faye, sa première épouse est décrite comme étant une femme voilée et pieuse. Avec Bassirou Diomaye Faye, ils ont quatre (4) enfants, trois (3) garçons et une fille. Un de leur garçon porte le nom d’Ousmane Sonko. Une visite à ,Ndiaganiao, il y a quelques jours nous avait conduit à la demeure des parents de Marie Khone Faye. Son père Mbaye Faye et sa tante Ndèye Ngom ( la coépouse de sa maman. Car cette dernière était à Dakar pour assister Marie durant l'emprisonnement de Diomaye Faye) ont eu des témoignages poignants sur leur fille. “Marie est née ici dans cette cour. Nous l’avons vu grandir. C’est une fille très correcte. Et ses qualités, elle les a héritées de sa mère. Car cette dernière me considère comme sa grande sœur et non comme coépouse. Marie porte le nom de ma mère. Pour vous dire combien nos liens sont forts”, a témoigné Ndèye Ngom.



Son père Mbaye Faye, lui, revient sur les circonstances de leur mariage (entre Bassirou et Marie). " Un jour Bassirou est venu ici pour me dire qu'il veut se marier. Ma réponse était : Bass tu veux que j'aille demander la main d'une fille en ton nom? Il me dit non. Ma femme ne sort pas de cette maison. Je lui demande à nouveau. Mais c'est qui celle-là? Il me dit: c'est Marie Khone ta fille", a confié Mbaye Faye, enseignant à la retraite à Ndiaganiao.



La deuxième épouse de Bassirou Diomaye Faye est Absa Faye, originaire de Niakhar, une commune rurale située dans le département de Fatick. Et elle a vécu à un certain temps en Europe. Bassirou et Absa n’ont pas encore d’enfants.



Pour le moment les tendances qui parviennent des résultats des urnes donnent Bassirou Diomaye Faye favori avec 56% des voix et 31% pour son suivant Amadou Ba. Si donc Bassirou Diomaye Faye est confirmé président de la République du Sénégal il sera le premier Président sénégalais polygame.