Bastonnade d’une handicapée par un Asp : Santy Agne annonce une plainte

Après la diffusion sur le ne t d'une scène où on voit un Agent de sécurité de proximité (Asp) bastonner sévèrement une femme en fauteuil roulant, Santy Agne est entré dans une colère noire. En effet, le président de la Fédération du handisport, qui s’est exprimé sur la RFM a fait savoir qu’il ne laissera pas cette barbarie impunie.



Ne s’en arrêtant pas simplement aux déclarations d’intention, M. Agne, par ailleurs maire de Sicap, a enclenché une action judiciaire contre l’auteur de ces faits qui s’est attiré le courroux de bon nombre de Sénégalais.



«Cela est intolérable. Nous comptons d’abord dénoncer ça et porter plainte contre l’agence qui a utilisé cet Asp afin que la lumière soit faite. Mais d’ores et déjà, nous demandons aux autorités de libérer cette dame qui est retenue au commissariat central. Elle n’a rien à y faire. Tout ce que nous demandons aujourd’hui, c’est le respect dû à des personnes vulnérables», a-t-il tonné.



La scène en question a pour acteur principal un Asp, qui s’applique consciencieusement à donner une sévère correction à une dame à l’aide de coups de pied et de poing.