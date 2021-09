Bataille rangée lors d’une Kermesse à Malika: un jeune de 15 ans tué avec une paire de ciseaux

Une Kermesse organisée vendredi 17 septembre, au croisement Tally Bu Khonk, dans la commune de Malika (banlieue dakaroise), a viré au drame. Fallou Fall, un apprenti mécanicien âgé de 15 ans a perdu la vie au cours d’une bataille rangée entre deux groupes de jeunes. Il a été mortellement poignardé par son camarade Lamine C. avec une paire de ciseaux.



Durant la fête, les jeunes garçons rusent, provoquent un remue-ménage d’enfer et tentent de faire main basse sur la cagnotte destinée aux différents heureux gagnants des jeux. Fallou Fall et ses amis déroulent un plan de vol. Ils entourent le jeune Lamine qui avait par devers lui la cagnotte et tentent de lui dérober.



Face à la détermination des jeunes, Lamine s’empare de la paire de ciseaux servant à couper le ruban à cadeau et menace de les attaquer avec. Au cours d’une rixe, la paire de ciseaux atterrit accidentellement sur son camarade Fallou et lui fend l’arcade sourcilière.



Blessé, ce dernier se retire de la bagarre, rapporte "Les Ecchos". Il a été évacué au centre de santé de la localité pour des soins. Libéré, Fallou rentre chez lui. Mais des douleurs intenses surviennent durant la nuit. Il a été reconduit au centre de santé où il rendra l’âme.



Son bourreau Lamine C. sera par la suite arrêté et conduit au commissariat de la localité. Il sera placé en garde à vue.



Le médecin de garde a été lui aussi convoqué pour déterminer son niveau de responsabilité administrative et pénale dans l’affaire. Le jeune Lamine devrait être déféré pour homicide involontaire.