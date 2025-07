Bavures policières : des défenseurs des droits humains appellent au procureur à s’autosaisir

Les bavures policières continuent de susciter l’indignation. Face à la répétition de ces drames, des défenseurs des droits humains montent au créneau et interpellent l’État. Sur les ondes de la RFM, Denis Ndour, vice-président de la Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (LSDH), et le juriste Senghane Senghor, ont exprimé leur inquiétude et appelé à des mesures fortes.



« Nous déplorons tout acte de violence que ce soit les forces de l'ordre ou toute personne l'exerçant sur une autre personne. En tant que défenseur des droits humains, nous combattons toute bavure policière. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire par rapport à cette situation de bavure dans la mesure où ce n'est pas la première fois qu'on nous reporte des incidents de ce genre », a déploré Denis Ndour.



Il appelle le procureur à s’autosaisir et à diligenter des enquêtes rapides pour faire toute la lumière sur ces affaires.



Juriste et militant des droits humains, Senghane Senghor plaide pour une formation plus approfondie. « Il faut non seulement sanctionner, mais nous pensons aussi qu'il faut un peu revoir la formation de ces policiers. Le plus souvent, ce ne sont pas les gradés qui sont indexés dans cette situation, mais ce sont des hommes de troupe et des hommes de terrain. Ce qui montre qu'il y a une formation à revoir à leur niveau », a dit l’ancien membre de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO).



Ces appels interviennent après la mort de Talla Keita, un jeune décédé à Rosso suite à une altercation avec des policiers. Deux autres jeunes de Cambérène restent portés disparus dans des circonstances floues, alimentant un peu plus l’inquiétude et le besoin urgent de réponses.