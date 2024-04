Bayern Munich : Bouna Sarr est de retour à l’entraînement

Sérieusement blessé en décembre dernier, Bouna Sarr voyait sa fin d’aventure au Bayern Munich compromise. Mais à force de travail et d’abnégation, l’ancien Marseillais a retrouvé le chemin de l’entraînement et le ballon. Si son retour n’est pas prévu pour le mois d’avril, il y a encore une chance de le revoir sous les couleurs du Bayern d’ici la fin de saison.



Après trois mois d’absence suite à une longue blessure, Bouna Sarr est de retour à l’entraînement avec le Bayern Munich. L’international sénégalais revient à la compétition avant la fin de la saison. D’après les informations de Footmercato, le défenseur sénégalais a retouché le ballon.



De bon augure, pour le triple champion d’Allemagne, qui a disputé 5 matchs toutes compétitions confondues avant sa blessure, qui va se chercher un nouveau challenge en fin de saison, lui qui est libre de tout contrat au 30 juin 2024.



Bouna Sarr pourrait retourner en Ligue 1 cet été. Arrivé à Munich en octobre 2020 en provenance de l’Olympique de Marseille, le joueur de 32 ans n’est pas contre l’idée de revenir en Ligue 1 cet été. Son nom a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans des clubs français en quête d’un latéral droit d’expérience. Tout porte à croire que cela sera encore le cas dans les prochaines semaines, surtout si le vainqueur de la CAN 2022 retrouve la compétition avec le Bayern Munich.