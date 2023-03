Bayern Munich : Julian Nagelsmann dénonce une taupe dans le groupe

«Ça m’agace. La personne qui transmet quelque chose nuit à chacun des joueurs, ce n’est pas le but recherché. Les taupes sont une espèce protégée donc la recherche est très très compliquée. Ce qui m’importe c’est de pouvoir me regarder dans le miroir. Pour cette personne, elle aura du mal à se regarder dans le miroir. Je me demande que vise cette personne qui transmet cela, qu’espère-t-elle ? Je ne vois pas quelle peut être la motivation».



Peu inquiet concernant le jeu des siens, le coach allemand craint malgré tout que ces fuites «facilitent la tâche de l’adversaire».



Pour rappel, les Munichois tenteront de conforter leur première place, ce dimanche, face au Bayer Leverkusen.





Bourreau du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions et qualifié pour les quarts, le Bayern Munich, leader de Bundesliga, défiera Manchester City à la mi-avril pour une place dans le dernier carré de la LdC. Si tout semble aller pour le mieux sur les terrains, Julian Nagelsmann, présent en conférence de presse vendredi, n’a pas caché sa frustration concernant une histoire de «taupe» au sein du club bavarois.