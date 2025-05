UFOA/A 2025 : Les « Lionnes » du Sénégal prêtes à rugir face à la Guinée

Le rideau se lève ce jeudi sur le Tournoi UFOA/A 2025 de football féminin en Mauritanie, avec une affiche alléchante pour l'entrée en lice du Sénégal. Double tenant du titre, le Sénégal affronte la Guinée ce soir à 19h00 dans un derby régional au goût de revanche.



Dirigées par Mame Moussa Cissé, les Lionnes devront composer sans certaines cadres comme Ndeye Awa Diakhaté, Nguenar Ndiaye, Mama Diop et Mbayang Sow. Mais l'effectif reste solide, porté par les meilleures joueuses du championnat local et quelques expatriées venues renforcer le groupe.



Face à une équipe guinéenne toujours accrocheuse, les Sénégalaises devront afficher sérieux, rigueur et ambition pour bien lancer la défense de leur couronne. Ce premier choc du groupe B s'annonce engager, tout comme l'autre duel entre la Sierra Leone et la Gambie, programmé à la même heure.



Dans le groupe A, la Mauritanie, pays hôte, ouvrira le bal contre le Mali à 16h00, pendant que la Guinée Bissau défiera le Liberia. Au-delà du titre régional, ce tournoi représente une étape importante dans la préparation des Lionnes pour la CAN Maroc 2025 prévue du 5 au 26 juillet.





Programme 1ère journée :



Groupe A - Jeudi 22 mai



16h00 : Mauritanie vs Mali



16h00 : Guinée Bissau vs Liberia





Groupe B - Jeudi 22 mai



19h00 : Sénégal vs Guinée



19h00 : Sierra Leone vs Gambie