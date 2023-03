Bayern Munich : Julian Nagelsmann dézingue ses joueurs

Battu ce dimanche sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-1), le Bayern Munich a perdu son trône de leader au profit de Dortmund. Une performance médiocre qui n’a pas été du goût de la direction bavaroise et notamment de son entraîneur Julian Nagelsmann.



Selon Footmercato, le coach allemand de 35 ans a réprimandé l’attitude de ses joueurs en conférence de presse.



«À l’exception des dix dernières minutes, nous avons été la plus mauvaise équipe. Aujourd’hui, nous étions paresseux. Défensivement et offensivement, certains joueurs avaient un ratio de zéro pour cent. Nous étions vraiment faibles dans notre propre présentation de jeu. (…) J’ai rarement vu aussi peu d’envie, si peu de mentalité, si peu de domination dans les duels.»