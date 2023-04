Bayern Munich : la sanction demandée par Leroy Sané pour Sadio Mané

C’est l’affaire qui agite l’Allemagne et le monde du football ces derniers jours. La bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané le soir de la défaite du Bayern Munich face à Manchester City en Ligue des Champions a fait couler beaucoup d’encre. Après les dernières révélations, le Bayern Munich avait d’ailleurs décidé de sanctionner l’international sénégalais en l’excluant du groupe pour ce week-end.



Et si ce jeudi, la presse sénégalaise a révélé ce qu’aurait dit Leroy Sané à Mané au moment de ce clash, BILD a donné plus d’indications sur la suite. Selon le média allemand, Leroy Sané a demandé à sa direction de ne pas sanctionner lourdement son coéquipier et de ne pas l’exclure de l’équipe. L’international allemand estime que cette bagarre est déjà oubliée et il ne souhaite plus en parler. Les deux joueurs ont d’ailleurs été aperçus tout sourire lors de la séance d’entrainement du jour et jouaient ensemble à la fin.