Bayern Munich: voici les numéros disponibles pour Sadio Mané

Le club allemand et Liverpool sont tombés d’accord ​pour le transfert de l'attaquant sénégalais, Sadio Mané. Mais en Bavière, quel numéro va porter l’international sénégalais ?



Ce dernier aurait certainement aimé porter le 10, mais il est attribué à Leroy Sané. Le 19, qu’il portait à ses débuts avec Liverpool, est aussi attribué à Alphonso Davies. Actuellement, les numéros 15, 16, 17, 22, 27, 28 et 29 sont disponibles, répertorie AfriqueSport.



Cependant, si Lewandowski quitte le Bayern Munich, Mané pourrait et devrait même hériter du numéro 9. Il y a également Serge Gnabry, sur le départ, qui pourrait libérer le 7. On imagine que le Sénégalais va patiemment attendre de voir ce qu’il en sera du dossier Lewandowski et Gnabry avant de choisir son numéro.