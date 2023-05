Bayern : la promesse de Leroy Sané après son altercation avec Sadio Mané

L’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané est l’un des moments les plus marquants de la saison du Bayern Munich qui a complètement tourné en cauchemar depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en remplacement de Julian Nagelsmann.



L’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané est l’un des moments les plus marquants de la saison du Bayern Munich qui a complètement tourné en cauchemar depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en remplacement de Julian Nagelsmann.



Ce mercredi, Bild rapporte que l’ailier allemand a tenu un discours devant ses coéquipiers après cette altercation et a promis revoir son attitude sur le terrain. Le quotidien allemand ajoute que ce discours a impressionné son entraîneur avec qui il entretient de bonnes relations. Contrairement à Serge Gnabry et Sadio Mané qui eux pourraient être vendus en cas de bonne offre cet été.