Beach Soccer : Babacar Fall met un terme à sa carrière internationale

Après plus de treize ans passés avec la sélection nationale de Beach Soccer, le sextuple champion d'Afrique met un terme à sa carrière internationale. Il l'a annoncé lui-même sur sa page Facebook.



« Gloire à Allah qui m’a donné l’opportunité de réaliser tout ce que j'ai fait dans ma vie en général et dans le foot qui, au-delà d’être une passion, est devenu un métier. Aujourd’hui, une page de ma vie se ferme et une nouvelle s’ouvre. En effet, après une réflexion profonde en communion avec mes proches, j’ai décidé de prendre ma retraite internationale après 13 ans de beaux et loyaux services pour ma nation », a écrit le joueur aux 142 sélections.



« De ma première sélection en Équipe nationale un soir de CAN 2011 contre la Tunisie jusqu’au dernier tournoi au Mondial 2024 aux Émirats Arabes unis, je suis animé par le sentiment du travail accompli », a-t-il ajouté.



Babacar Fall, c’est six sacres en Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer et deux titres de meilleur buteur de la compétition continentale dont le premier décroché en 2011 alors qu’il faisait officiellement ses premiers avec la sélection nationale. Il n’a pas pu inscrire son 100e but sous le maillot vert-jaune-rouge, objectif qu’il voulait atteindre aux Emirats Arabes Unis. Son compteur reste ainsi bloqué à 99 buts en 142 capes.