Gamou de Tivaouane 2026 : le Khalife général des Tidianes appelle à la paix, à la responsabilité et à l’unité

Le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, transmis par Serigne Makhtar Kébé lors de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane 2026, a été placé sous le signe de la paix, de la responsabilité et de l’unité. Le discours, prononcé en présence des autorités étatiques, des représentants du Royaume du Maroc, du corps diplomatique et de plusieurs responsables religieux, a été rapporté par Le Soleil.



Dans son adresse, le Khalife général des Tidianes a d’abord rappelé le sens du Mawlid. Au-delà de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), il a invité les fidèles à s’inspirer de son modèle et à mettre en pratique ses enseignements.



« La célébration la plus authentique et la plus méritoire ne réside pas dans l’apparat, mais dans l’imitation », souligne le message, cité par Le Soleil. Il appelle ainsi les fidèles à faire vivre la Sunna et les valeurs incarnées par le Prophète.



En lien avec le thème de cette édition, « Ensemble, pensons et agissons par le verbe de l’unicité », le message s’articule autour de trois notions essentielles : la paix, la responsabilité (Al-Amânât) et l’unité.



Le dialogue pour préserver la paix



Sur le premier axe, Serigne Babacar Sy Mansour invite à « ensemencer la paix dans tous les cercles de la vie ».



Au niveau national, le Khalife appelle l’État et les institutions à privilégier « la voie du dialogue et la concertation » face aux tensions et aux risques d’escalade, afin de parvenir à un « pacte national fédérateur ».



Les guides religieux et les savants sont également invités à jouer leur rôle dans la préservation du tissu social et à lutter contre les discours de division, de discorde et de haine.



Le message souligne par ailleurs que la paix doit commencer au sein de la famille avant de s’étendre au monde professionnel. Dans les entreprises, la rigueur, l’excellence, la clarté des relations contractuelles et le respect des droits des travailleurs sont présentés comme des conditions essentielles de la paix sociale et économique, rapporte Le Soleil.



Le deuxième axe porte sur la notion d’Amâna, entendue comme la confiance, le dépôt et la responsabilité.



Le Khalife rappelle la responsabilité de chaque citoyen envers la patrie, la fonction qui lui est confiée et le bien public. Il met notamment en garde contre le détournement des ressources publiques, qu’il considère comme une atteinte aux intérêts de l’ensemble de la communauté.



« Détourner des fonds, c’est aussi priver la nation d’un hôpital, d’une école, d’une route, d’un marché et de l’avenir », souligne le message, cité par Le Soleil.



Un appel à l’unité et à la responsabilité citoyenne



Le troisième axe concerne le renforcement de l’unité, aussi bien au sein des familles qu’entre les croyants et à l’échelle nationale.



Serigne Babacar Sy Mansour exhorte les Sénégalais à tourner le dos aux invectives, à la calomnie et aux polémiques stériles, notamment sur les réseaux sociaux.



« Une patrie ne se bâtit pas dans les commentaires. Elle se bâtit par l’effort, le travail et la coopération de ses citoyens », rappelle le message.



Le discours s’est achevé par des prières pour le Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement, ainsi que pour le roi du Maroc, Mohammed VI.

