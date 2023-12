Belgique : Thibaut Courtois n’ira pas à l’Euro 2024

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe gauche juste avant le coup d’envoi de la saison, Thibaut Courtois (31 ans) est toujours en convalescence et espèrait être de retour sur les terrains en avril-mai prochain. Un timing parfait pour participer à l’Euro 2024, cet été avec la Belgique. Cependant, le gardien des Diables Rouges a indiqué qu’il ne préférait pas s’envoler en Allemagne avec sa sélection.



« En raison de ma blessure, il n’y aura de toute façon pas d’Euro 2024 pour moi », a d’abord lâché le portier du Real Madrid au micro de Sporza.



« Je préfère ne pas donner de date pour mon retour à la compétition. Je dois d’abord récupérer à 100 % de ma blessure. Si j’ai de la chance, je pourrai jouer un autre match en mai. Mais on ne peut jamais être prêt à 100 % pour un grand tournoi (…) Je pense qu’il est préférable d’apporter immédiatement cette clarté à l’équipe nationale. Je ne vais pas être dans le but à 80 %, alors que nous avons d’autres bons gardiens. Je mets mon honneur de côté et ne serai qu’un supporter supplémentaire en juin. J’espère qu’ils gagneront l’Euro 2024», a ajouté le gardien de but. Un coup dur pour le peuple belge, mais aussi pour les supporters merengues.





Footmercato