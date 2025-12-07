Bénin: des militaires annoncent à la télévision publique «démettre de ses fonctions» le président Talon

Des militaires béninois ont annoncé tôt dimanche matin sur la télévision publique avoir "démis de ses fonctions" le président Patrice Talon, qui devait passer la main en avril prochain après 10 ans au pouvoir.

RFI

