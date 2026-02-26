Éducation : 3 284 enseignants régularisés avec la signature de 22 nouveaux arrêtés de carrière

Le ministère de l’Éducation nationale a officialisé, ce jeudi 26 février 2026, la signature de 22 arrêtés d'admission définitive en faveur de 3 284 enseignants. Cette mesure concerne 2 740 agents pour le Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) et 544 pour le Certificat Élémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP), marquant une nouvelle étape dans la résorption des dossiers administratifs en instance.



Cette initiative selon les services du ministère s'inscrit dans un engagement de plus de deux ans visant à résorber tous les actes administratifs en instance. Elle fait suite aux efforts des années 2024 et 2025, durant lesquelles 83 arrêtés avaient déjà été publiés pour 10 512 agents. Le traitement de ces dossiers est assuré par la Direction des Examens et Concours (DEXCO) au fur et à mesure de la réception des procès-verbaux transmis par les Inspections d’Académie (IA).



Le processus de validation suit un circuit rigoureux incluant les visas juridiques, le contrôle budgétaire ministériel et les services du ministère des Finances (Solde et Budget). Les documents officiels seront disponibles dès le début de la semaine prochaine, après leur numérotation et enregistrement au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), permettant ainsi aux enseignants concernés de poursuivre leur progression de carrière.