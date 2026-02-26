Médias : le CORED dénonce des "dérives" et compte réhabiliter la chronique journalistique

Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a consacré, mercredi 25 février 2026, son traditionnel « Cas d’école » à la situation de la chronique au Sénégal. Sous le thème « La chronique, un genre journalistique majeur dévoyé », l'instance d'autorégulation a alerté sur la dévalorisation de ce genre d'opinion et appelé à une pratique plus responsable au sein des rédactions.



La rencontre a réuni des journalistes expérimentés et des formateurs pour analyser les dérives actuelles qui touchent cette discipline. L’objectif affiché par le CORED est de restaurer la noblesse de la chronique en rappelant les exigences professionnelles qu'elle impose, au-delà de la simple expression de points de vue personnels.



Cette initiative pose les jalons d'un sursaut professionnel dans le paysage médiatique sénégalais. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de concilier la liberté de ton propre à la chronique avec la rigueur des faits, afin de garantir une information de qualité et le respect des règles déontologiques.