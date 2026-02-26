Crise scolaire : le MONEP dénonce des ponctions « injustes » sur les salaires d'enseignants non-grévistes

Le Mouvement National des Enseignants Patriotes (MONEP) a exprimé, ce 26 février 2026, sa vive préoccupation suite aux retenues sur les salaires du mois de février opérées par le gouvernement. Si l'organisation prend acte de l'application des textes réglementaires face aux grèves du G7, elle alerte sur des cas de ponctions ayant touché des enseignants n'ayant pas observé le mouvement d'humeur.



Pour le bureau exécutif du MONEP, ces erreurs de ciblage constituent une injustice qui menace la sérénité et la motivation au sein de la communauté éducative. Le mouvement appelle l'État à une attention urgente pour rétablir l'équité et corriger ces situations afin de préserver la confiance entre les acteurs de l'école sénégalaise.



Réaffirmant son attachement au dialogue social, le MONEP exhorte le gouvernement et les syndicats à instaurer des échanges « permanents, sincères et responsables ». L'organisation se dit prête à jouer un rôle de médiateur pour construire des solutions durables, tout en rappelant que l'éducation demeure un pilier stratégique du développement national.