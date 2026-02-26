Basket - Eliminatoires Mondial-2027 : La RD Congo surprend Madagascar en ouverture

La deuxième fenêtre des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2027 a démarré ce jeudi au stadium Marius Ndiaye de Dakar avec une rencontre entre la RD Congo et Madagascar. En ouverture de cette première journée du groupe B, les Léopards de la RDC se sont imposés sur la score 87-79 au terme d’un match serré.



Bien entrée dans la partie, la sélection congolaise a pris les devants dès les deux premiers quart-temps. Solides en défense et efficaces dans la raquette, les joueurs congolais regagnent les vestiaires avec une avance confortable de treize points (45-32), laissant présager une seconde période maîtrisée.



Mais au retour des vestiaires, Madagascar change de visage. Portés par une adresse retrouvée et un jeu plus agressif, les Malgaches infligent un sévère 29-16 à leurs adversaires dans le troisième quart-temps.



À l’entame du dernier acte, les deux équipes sont à égalité parfaite (61-61), relançant totalement la rencontre.



Dans le money-time, la RD Congo fait parler son expérience. Plus lucides dans les moments décisifs, les Léopards reprennent le contrôle du jeu pour s’imposer finalement 87-79. Un succès précieux qui leur permet de s’emparer provisoirement de la première place du groupe B.