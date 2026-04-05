Bénin: en pleine crise interne, le parti d'opposition Les Démocrates se réunit en conseil national extraordinaire

À la suite de la défection de plusieurs de ses membres partis soutenir le candidat de la majorité sortante pour la présidentielle du 12 avril, la formation, également minée par une guerre ouverte pour son leadership, s'est réuni ce samedi 4 avril à Cotonou pour rappeler sa position en vue du scrutin et remplacer les partants.



Au Bénin, en pleine campagne pour la présidentielle du 12 avril, Les Démocrates, principal parti d'opposition dont le candidat a été exclu du scrutin par la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour dossier irrecevable, ont tenu un conseil national extraordinaire à leur siège de Cotonou, samedi 4 avril.



Convoquées à la suite de la défection de plusieurs membres influents de la formation partis rejoindre le camp de la majorité, ces assises, dont l'objectif était de remplacer les démissionnaires, rappeler les consignes de vote édictées le 22 mars dernier et remobiliser les troupes alors qu'une crise interne se règle désormais devant les tribunaux, ont débouché sur une clarification : si Les Démocrates invitent leurs militants à ne soutenir aucun des deux duos en lice pour la présidentielle - ceux respectivement conduits par Romuald Wadagni pour la majorité sortante et par Paul Hounkpè pour l’opposition -, cette directive ne signifie pas pour autant qu'ils appellent au boycott du scrutin, précise la résolution.



« Les Démocrates constatent avec regret l'utilisation frauduleuse de leurs attributs par des individus ou groupes de personnes pour lancer des appels au boycott des prochaines élections. À ce jour, aucune déclaration de boycott n'a été prise par une instance du parti », a ainsi précisé un membre de sa direction.



Entériner la suspension des membres du parti partis soutenir le candidat du pouvoir

La formation, qui déclare en outre suivre avec intérêt la campagne en cours, se félicite par ailleurs de retrouver, selon elle, certaines de ses revendications majeures dans les professions de foi des candidats et promet de rester vigilante en ce qui concerne leur mise en œuvre. « C'est un motif de satisfaction de voir qu'aujourd'hui, l'ensemble de la classe politique s'accorde sur la pertinence de nos luttes : les libertés individuelles, le social, la démocratie, l'état de droit », poursuit la même source.



Ce conseil national extraordinaire a également été l'occasion d'entériner la suspension des membres démissionnaires du parti, coupables d'avoir violé les résolutions du 22 mars en soutenant l'un des deux candidats. Figurent notamment parmi eux Chabi Yayi, fils du père fondateur des Démocrates, Éric Houndété, leur numéro deux, et Guy Mitokpè, leur porte-parole, qui se sont ralliés au candidat de la majorité.