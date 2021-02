Bénin: le parti Les Démocrates, de Boni Yayi, choisit son ticket pour la présidentielle

Reckya Madougou a damé le pion à tout le monde, aux figures fondatrices du parti et à tous ceux qui mènent de l’intérieur la guérilla verbale contre Patrice Talon. Pas d’Éric Houndété, pas de Nourénou Atchade. C’est un comité qui, après audition des candidats et quelques désistements a sorti ce ticket pour la présidentielle. L’ancien président Boni Yayi a été très actif pendant tout le processus, mais dans l'ombre. Les Démocrates ont donc désigné comme candidate à la fonction de président de la République, une femme de 46 ans, deux fois ministres sous Boni Yayi.



Aujourd’hui, elle est officiellement ministre conseiller spécial du président togolais Faure Gnassingbé. Consultante internationale, militante Reckya Madougou est une femme influente. Plus présente au Togo qu’au Bénin, sa candidature au sein des démocrates a été vécue par certains comme un parachutage. Patrick Djibo, son colistier, fut député et s’occupe aujourd’hui des questions électorales au sein du parti.



La question des parrainages reste entière, selon un membre du bureau, le parti n’a fait aucune démarche pour les réunir. C’est volontaire, le dossier sera déposé sans parrainage. « La stratégie est de montrer au monde entier que nous avons fait tout ce qui dépendait de nous », résume un autre. La Commission électorale clôture le dépôt des candidatures à minuit, elle recevra donc celle Les Démocrates et le dossier du président Talon prévu pour être également déposé ce jeudi.