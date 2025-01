Bénin: le procès d'Olivier Boko suspendu cinq jours pour défaut d'avocats

Répondant à une question de la magistrate, Olivier Boko et Oswald Homéky estime qu'il leur faut 15 jours pour trouver un nouveau conseil. Une demande jugée « excessive » par le ministère public qui propose alors de leur accorder cinq jours. La Cour a décidé de le suivre et a renvoyé la poursuite du procès au mardi 28 janvier.



« Prévisible et attendu »

La présidente de la cour avait annoncé à l’audience précédente recourir au barreau pour commettre des avocats d’office. Il n’y n’en avait pas à la reprise de l’audience, démarrée avec un gros retard.D’entrée, la présidente demande aux accusés, un à un, debout à la barre, s’ils ont recruté de nouveaux avocats. Olivier Boko et Oswald Homéky répondent que cela leur a été impossible dans un délai aussi bref et dans des conditions de détentions où ils sont enfermés toute la journée.Le procureur spécial en a profité pour en remettre une couche sur le retrait des avocats . « C’était prévisible et attendu. Le scénario était écrit de longue date. Je peux vous raconter la fin du film » a affirmé le magistrat.Les avocats visés étaient présents, mais ils ne pouvaient pas réagir, car ils ne sont plus dans le dossier. Oswald Homeky s’en est chargé à leur place en lançant : « Madame la présidente, nous n’avons écrit aucun film, la preuve, nous nous sommes devant vous, nous voulons ce procès pour que les Béninois connaissent la vérité ».