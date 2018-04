Bénin: une «Cyberpirogue» pour faire surfer les jeunes sur internet

Cette barque numérisée et connectée met à disposition des ordinateurs portables, du wifi et une connexion à internet par réseau 3G. Le projet de ce « cyber flottant » initié en 2017 par l’ONG béninoise, Groupe de solidarité et d’appui au développement endogène arrive aujourd’hui à maturation. Parfaitement opérationnelle, la « Cyberpirogue » offre aux collégiens des cités lacustres du lac Nokoué, qui étaient jusqu’à présent exclus de la Toile, une fenêtre sur le monde entier, explique Edouard Hounmènou, secrétaire général de l’association qui a piloté le projet. « Dans la commune de Sô-Ava, la majeure partie de la population vit sur l’eau. Nous avons cinq collèges et au sein de ces collèges, il n’y a pas de centre ou de cyber pour permettre aux jeunes d’avoir accès à internet. La barque a la capacité de transporter jusqu’à 20 ordinateurs, les classes peuvent compter jusqu’à 70 élèves, il faudrait donc démultiplier la pirogue. Nous sommes en train de voir comment les autres collèges pourraient aussi en bénéficier. »