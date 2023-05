Bénin: une dizaine de civils tués par des assaillants dans le Nord-Ouest

C’est un village de l’arrondissement de Kaobabou qu’ils ont investi lundi 1er mai vers 22 heures. Ils ont surpris les habitants endormis et ont assassiné sauvagement plusieurs d’entre eux.



Le bilan évolue à chaque découverte : mardi soir, les chiffres qui circulaient donnaient une douzaine de civils enlevés et tués.



Une source locale ajoute à ce bilan des disparus, mais elle n’est pas précise pas leur nombre. Les assaillants seraient également partis avec du bétail, selon des sources.



La peur règne sur le village : des habitants ont préféré quitter Kaobabou après ces tueries qualifiées « d’insensés » par bonne partie des Béninois.



Mardi soir, le gouvernement et l’armée n’avaient toujours pas communiqué. RFI apprend que les forces de défense et de sécurité sont sur place. Avec un déploiement aérien et des hommes, elles ratissent la zone.