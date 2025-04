Bénin: une semaine après les attaques au nord du pays, un prêche anti-radicalisation dans les mosquées

Cette campagne de sensibilisation est programmée sur la durée pour « déconstruire cet islam de la haine », selon le secrétaire général et porte-parole de l’Union islamique du Bénin (UIB), estime l’Imam Abdoul Djalili Yessoufou.



« La religion de l'islam n'a rien à voir avec ces attaques. Ça fait vraiment beaucoup mal. C'est difficile, on a tous la peur au ventre. Nos collègues imams qui sont dans ces zones, c'est la désolation, c'est la déception. Il y a une idéologie de radicalisation et de haine. L'effort que l'Union islamique du Bénin est en train de faire, c'est de déconstruire ces idéologies-là dans toutes les mosquées. »



« Aujourd'hui, le sermon a été celui d'appeler à l'islam, le vrai, qui prône la paix sur une durée d'un mois. Nous allons continuer ainsi. Il y aura aussi des tournées de sensibilisation, de petites rencontres avec les leaders religieux parce qu’on ne peut pas dire que les régions où il y a ces attaques, que ceux qui viennent sont forcément inconnus. Par le passé, il y a eu des actions et maintenant que le mal n'est pas encore fini, il faut continuer toujours d'agir. »