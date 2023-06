Bénin vs Sénégal : voici les 11 type de Cissé avec Nicolas Jackson à la pointe

La composition de l’Equipe Nationale du Sénégal pour affronter le Bénin ce samedi soir dans le cadre des qualifications à la CAN 2023 est connue. Nicolas Jackson est titulaire.



Quelques belles surprises dan la composition concoctée par Aliou Cissé pour défier le Bénin. Remplaçant lors du dernier rassemblement, le portier Seny Dieng revient au poste de titulaire. Abdou Diallo fait également son retour et composera l’axe central de la défense avec Abdoulaye Seck.



En attaque, le sélectionneur a offert à Nicolas Jackson sa première titularisation avec les Lions. Une belle opportunité pour le jeune joueur de Villarreal qui aurait certainement à cœur de poursuivre sur la lancée de sa fin de saison en club. Le très probable futur joueur de Chelsea sera accompagné par Ismaïla Sarr et Sadio Mané, capitaine.