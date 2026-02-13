Berlinale 2026 : Alain Gomis et Alpha Diallo en première ligne pour le Sénégal

La délégation officielle du Sénégal a fait son entrée ce vendredi 13 février dans la capitale allemande pour la 76e édition du Festival international du film de Berlin. Sous la conduite de Bacary Sarr, secrétaire d’Etat en charge de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, les représentants du cinéma national ont atterri aux alentours de 10 heures à l’aéroport Brandenburg.



Ce déploiement de haut niveau témoigne de l'importance stratégique de l'événement pour le rayonnement culturel du pays. Le secrétaire d’Etat est accompagné de sa cheffe de cabinet, Khady Diédhiou, ainsi que de Germain Coly, directeur de la cinématographie et de l’audiovisuel, et d'Alioune Kéba Badiane, secrétaire permanent du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (FOPICA). La présence d'Aminata Diop Johnson, directrice de l’Agence culturelle africaine (ACA), souligne également la dimension continentale de cette participation.



Au cœur de cette expédition berlinoise, les équipes techniques et artistiques des deux films en compétition portent les espoirs du Sénégal. Le jeune réalisateur Alpha Diallo présente son court métrage intitulé ”Les âmes du Fouta”. Cette œuvre poignante explore les tensions entre traditions et bouleversements sociaux à travers le combat d'une mère qui brave les codes établis pour offrir une sépulture à son fils.



Dans la catégorie des longs-métrages, le public découvrira ”Dao”, une fresque de 185 minutes signée Alain Gomis. Pour sa première mondiale, ce film tisse un lien entre mémoire et héritage à travers deux moments de vie contrastés : un mariage en France et une commémoration en Guinée-Bissau. Cinéaste aguerri, Alain Gomis n'en est pas à son premier coup d'essai sur la scène berlinoise. Après ses sélections pour ”Tey” en 2012 et son Ours d’argent remporté en 2017 pour ”Félicité”, il signe ici sa troisième participation en compétition officielle.



Cette présence sénégalaise s'inscrit dans une dynamique de succès internationaux majeurs. Elle fait suite à la participation de Mamadou Dia avec son film ”Demba” en 2024, année marquée par le triomphe historique de Mati Diop, qui avait décroché l’Ours d’or pour son film ”Dahomey”. Les regards sont désormais tournés vers les écrans de la Berlinale pour voir si le Sénégal confirmera une nouvelle fois son statut de leader du cinéma africain.