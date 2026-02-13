Coopération Sénégal-Turquie : le Chef de l’État s’est entretenu avec le Directeur général du groupe Sinanli

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience, ce vendredi 13 février 2026, à M. Recit Sinanli, Directeur général du groupe Sinanli. Cette entreprise turque est le maître d’œuvre de la raffinerie d’or ultramoderne située à Diamniadio.



L’infrastructure, dotée d’une capacité de production de 350 kilogrammes d’or par jour, est présentée comme un levier stratégique pour la transformation locale des ressources minières. « Ce projet vise le renforcement de la souveraineté industrielle du Sénégal ainsi que la valorisation nationale des matières premières et la création d’emplois qualifiés », selon les services de la Presidence.



Les discussions entre le Chef de l'État et le dirigeant turc ont également porté sur l’extension de la coopération bilatérale. Des secteurs structurants tels que l’énergie et le bâtiment ont été évoqués pour de futurs investissements productifs destinés à accompagner la transformation économique du pays.