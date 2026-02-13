Ouest-Foire : un homme échappe de justesse à un lynchage pour avoir porté des « perles de taille »

Depuis l’arrestation de douze présumés homosexuels par la Brigade de recherche de Keur Massar, les populations sont sur le qui-vive. Ce vendredi 13 février 2026, un drame a été évité de justesse à Ouest-Foire.
Dans l’après-midi, un individu a été violemment pris à partie à la suite d’une altercation avec un jeune homme qui a dégénéré en bagarre.
Selon des informations relayées par la plateforme Luttons contre l’indiscipline au Sénégal, des personnes présentes sur les lieux auraient affirmé avoir aperçu sur lui des « perles de taille cristal ». Cette rumeur a rapidement enflammé la foule et a provoqué une tentative de lynchage.
Alertée, la Gendarmerie nationale est intervenue à temps pour disperser les attroupements et ramener le calme. L’individu a été extrait de la foule et se trouve actuellement entre les mains des forces de l’ordre.
