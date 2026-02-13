Crise dans le système éducatif : la COSYDEP initie des pourparlers entre les acteurs pour des solutions concertées

Le système éducatif traverse une zone de turbulences avec une dégradation du climat social caractérisé par des alertes, des menaces et des mouvements de contestation à plusieurs niveaux. Une situation matérialisée par des grèves d’élèves, d’étudiants et d’enseignants.



Cet état de fait crée un climat social qui peut porter préjudice au fonctionnement normal de l’institution scolaire et universitaire ; il menace sérieusement le déroulement de l’année scolaire et universitaire.



Face à ces tensions, la COSYDEP (Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique) a entrepris, le jeudi 12 février, de réunir les différentes parties prenantes autour d’une rencontre d’échanges multi-acteurs. L’objectif était de mieux cerner les problèmes à l’origine des perturbations et de proposer des solutions concrètes et concertées.



À travers ce Panel multi-acteurs, la COSYDEP entend contribuer à la stabilité et à la performance du système éducatif, en misant sur une analyse inclusive des difficultés et sur l’identification de solutions concertées.



Spécifiquement, la rencontre visait à : identifier les principales causes des perturbations du système éducatif ; recueillir les attentes des différents acteurs (État, syndicats, apprenants, société civile) ; favoriser le dialogue et la confiance entre les parties prenantes ; formuler des recommandations pratiques et réalistes pour dépasser ces crises cycliques.



L’événement a réuni les ministères de l’Education, de la Formation professionnelle, des Finances, de la Fonction publique et de l’Urbanisme mais aussi les syndicats du G7, des représentants des élèves, des étudiants, des parents, d’ONG nationales, en présence de représentants de la Présidence de la République, de la Primature et de l’Assemblée Nationale.



Au cours des discussions, chaque partie prenante a exposé sa position :



- Les syndicats ont exposé clairement leurs revendications et précisé leurs attentes ;

- Le Gouvernement a partagé les efforts consentis et annoncé les perspectives ;

- Les élèves ont clarifié leurs positions et partagé leurs attentes ;

- Les APE et les ONG se sont engagées à continuer de faciliter le dialogue.



À l’issue de la session, plusieurs résultats ont été actés :



-Une cartographie claire des facteurs de perturbation du système éducatif.

-Un listing des efforts consentis par les décideurs et les partenaires.

-Des propositions de solutions consensuelles et hiérarchisées.

-Un rapport exhaustif contenant les recommandations du panel.

-Un engagement renforcé des parties prenantes pour un dialogue permanent.

-Un mémorandum à adresser au Président de la République.