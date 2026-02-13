Saraya : importante saisie de drogue à Bokhody, trois trafiquants en fuite

La Section de Recherches de Kédougou a mené, le jeudi 12 février 2026, une opération de sécurisation dans la localité de Bokhody, située dans le département de Saraya. L’intervention s’est déroulée entre 8h et 18h30.



D’après la Gendarmerie nationale, cette intervention a été planifiée à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic international de drogues, notamment de comprimés psychotropes et de chanvre indien.



Au terme de l’opération, les forces de l’ordre ont procédé aux saisies suivantes :



- 1 740 comprimés de type Tapentadole 250 ;

- 400 comprimés de type Traamking 225 ;

- 490 comprimés de type Timaking 250 ;

- 300 comprimés de Diazépam ;

- 1,5 kilogramme de chanvre indien ;

- 48 paquets de feuilles à rouler (Rizzla) ;

- 60 sachets de tabac à chicha ;

- 01 sachet de mercure ;

- et 01 motocyclette saisie.



Les trois trafiquants, tous de nationalité étrangère, ont pris la fuite en abandonnant leur chambre ainsi que l’ensemble des marchandises prohibées.

