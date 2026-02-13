Incident technique sur le réseau Rapido : des perturbations signalées sur l’Autoroute de l’Avenir

Un incident technique est survenu ce vendredi 13 février impacte le réseau Rapido de l’Autoroute de l’Avenir. La panne a entraîné une coupure de la connexion internet, rendant le rechargement des badges temporairement impossible.



Dans un communiqué diffusé ce jour, la société concessionnaire de l’Autoroute de l’Avenir informe ses usagers d’une interruption de service sur son réseau Rapido. Selon la direction, cette situation est consécutive à un problème technique ayant provoqué l'arrêt de la connexion internet dédiée au système.



Face à cette anomalie, l'exploitant assure que des mesures ont été prises immédiatement. Les équipes techniques sont actuellement déployées sur le terrain afin de rétablir les conditions normales de fonctionnement du service de rechargement dans les plus brefs délais.



L’Autoroute de l’Avenir a tenu à présenter ses excuses auprès de sa clientèle pour les désagréments occasionnés par cette interruption. La société réaffirme son engagement total à résoudre l’incident au plus vite pour permettre un retour à la normale aux gares de péage.



